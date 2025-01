Aktien Europa Schluss: Gewinne - Trump-Spekulationen und KI-Fantasie

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte sind am Montag mit viel Schwung in die erste volle Handelswoche des Jahres gestartet. Der Leitindex der Eurozone baute seine Gewinne am Nachmittag aus, nachdem zunächst ein Medienbericht Spekulationen über eine angeblich gemäßigtere Zollpolitik des künftigen US-Präsidenten auslöste.

Ein Dementi von Donald Trump konnte das gute Bild an den Börsen aber nur kurz eintrüben. Global wirkte auch das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI) einmal mehr als ein wesentlicher Treiber, was sich an den US-Börsen auch in besonders kräftigen Kursgewinnen an der technologielastigen Nasdaq-Börse zeigte. Dazu passend hatten auch hierzulande die Tech-Werte mit Abstand die Nase in der Branchentabelle vorn.

Der Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) schloss 2,36 Prozent höher bei 4.986,64 Punkten und nahm damit wieder Kurs auf die 5.000-Punkte-Marke, die er vor knapp einem Monat letztmals und nur kurz überschritten hatte. Von der guten Stimmung ließen sich einige Länderindizes außerhalb der Eurozone nur gemäßigt anstecken. Der britische FTSE 100 schaffte legte um 0,31 Prozent auf 8.249,66 Punkte zu. Der Schweizer SMI gewann 0,58 Prozent auf 11.691,13 Zähler./tih/he