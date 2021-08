Aktien Europa Schluss: Gute Börsenstimmung hält an

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - In einem unverändert günstigen Umfeld für Aktien hat der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) am Donnerstag weiter zugelegt. Der Leitindex der Eurozone gewann 0,48 Prozent auf 4226,33 Punkte, dies war sein neunter Gewinntag in Folge.

Zur Wochenmitte war das Barometer erstmals seit 2008 wieder über 4200 Punkte gestiegen. Die Anleger hatten erleichtert darauf reagiert, dass die bereits recht hohe Inflationsrate in den Vereinigten Staaten im Juli nicht weiter gestiegen ist. Dies habe den Investoren die Sorgen vor einer zu frühen geldpolitischen Wende genommen, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets. Die Hoffnung auf ein Abebben der Delta-Welle sei jetzt der Turbo für die Börsen.

Der französische CAC 40 rückte am Donnerstag um 0,36 Prozent auf 6882,47 Punkte vor. Für den britischen FTSE 100 aber ging es um 0,37 Prozent auf 7193,23 Punkte nach unten. Hier drückten Verluste bei den schwer gewichteten Rohstoffwerten etwas auf die Stimmung. Bei Rio Tinto allerdings wurde die Dividende abgezogen./ajx/he