Aktien Europa Schluss: Gute Unternehmenszahlen sorgen für weitere Kursgewinne

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine Flut zumeist positiv aufgenommener Unternehmenszahlen hat dem EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) am Freitag weitere Gewinne beschert. So stark wie am Vortag, als die Entspannung im amerikanisch-europäischen Handelsstreit für Euphorie gesorgt hatte, fiel das Plus diesmal allerdings nicht aus.

Der Leitindex der Eurozone legte um 0,51 Prozent auf 3527,18 Punkte zu. Dank der fast durchgängigen Kursgewinne an den vergangenen Tagen bedeutet dies auf Wochensicht ein Plus von 1,94 Prozent. Damit verzeichnete der EuroStoxx die erfolgreichste Börsenwoche seit März.

Auch für die anderen wichtigen Indizes ging es am Freitag bergauf: Der französische CAC 40 gewann 0,57 Prozent auf 5511,76 Punkte und der britische FTSE 100 rückte um 0,50 Prozent auf 7701,31 Punkte vor./la/he