Aktien Europa Schluss: Guter Jahresstart setzt sich schwungvoll fort

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Start in das Jahr 2022 bleibt für Europas Börsen positiv: In Frankreich ging der Rekordlauf am Dienstag schwungvoll weiter und in Großbritannien wurde an Gewinnen nachgeholt, was am Neujahrsfeiertag tags zuvor verpasst worden war.

Zwar stiegen nach wie vor weltweit die Infektionen mit der Omikron-Variante dynamisch, aber nicht die Krankenhausaufenthalte und die Todesfallzahlen. Das lasse hoffen - sowohl mit Blick auf die Menschen als auch auf die wirtschaftliche Lage, hieß es von Börsianern.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) gewann 0,83 Prozent auf 4367,62 Punkte. Damit fehlen dem Leitindex der Eurozone keine 50 Punkte mehr, um sein Mitte November erreichtes Zwischenhoch zu übertreffen und den höchsten Stand seit 2007 zu verzeichnen.

In Paris erklomm der CAC 40 erneut eine Bestmarke und ging nur wenige Punkte darunter mit plus 1,39 Prozent auf 7317,41 Zähler aus dem Handel. In London schloss der FTSE 100 mit einem Aufschlag von 1,63 Prozent auf 7505,15 Punkte./ck/he