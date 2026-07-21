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Aktien Europa Schluss: Halbleiterbranche treibt Börsenerholung voran

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag überwiegend zugelegt. Nachdem frühe Gewinne zeitweise abgebröckelt waren, kam am Nachmittag Unterstützung aus den USA. Der EuroStoxx 50 schloss 0,94 Prozent höher mit 6.285,63 Punkten auf Tageshoch, kam damit aber aus seiner bereits seit knapp zwei Wochen währenden Seitwärtsbewegung immer noch nicht heraus. Rund um den Globus profitierten Chipaktien von einem Medienbericht, dem zufolge der taiwanesische Chip-Riese TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing) die Preise erhöhen will.

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Im Fokus bleibt aber auch der wieder eskalierte Konflikt zwischen den USA und dem Iran mit US-Luftangriffen und iranischen Vergeltungsattacken. Hier bemühen sich wohl Vermittler um eine neue Waffenruhe. Katar, Ägypten, Pakistan und Andere aus der Region hätten den beiden Kriegsparteien einen Vorschlag für eine zehntägige Waffenruhe unterbreitet, hatte das US-Nachrichtenportal "Axios" erfahren. Auch das "Wall Street Journal" berichtete über den Vorschlag.

Außerhalb des Euroraums gewann der Schweizer SMI 0,31 Prozent auf 14.298,26 Punkte. Der britische FTSE 100 legte um 0,58 Prozent auf 10.585,91 Punkte zu./ck/jha/