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Aktien Europa Schluss: Heftige Verluste am großen Verfallstag

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben nach zwei Erholungstagen am Freitag einen heftigen Rückschlag erlitten. Der EuroStoxx 50 weitete im Tagesverlauf seine Verluste aus und schloss 1,37 Prozent tiefer mit 6.236,20 Punkten. Das Wochenminus ist fast identisch mit dem aktuellen Kursrückgang. Für den britischen FTSE 100 ging es am Freitag um 1,50 Prozent auf 10.654,33 Punkte bergab. Der Schweizer SMI sank um 1,15 Prozent auf 13.786,72 Punkte.

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Neben den Autowerten, die mit einer Gewinnwarnung von Volkswagen unter die Räder gerieten, wurden am Tag des großen Verfalls an den Terminbörsen auch die zuletzt gut gelaufenen Telekommunikationsaktien massiv verkauft. Nur der Technologiesektor schaffte im Kielwasser der erneut überwiegend gefragten US-Halbleiterwerte ein knappes Plus./gl/nas

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