Aktien Europa Schluss: Hohe Inflation bremst Börsen - Banken vorn

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Bösen haben am Dienstag nicht an die Gewinne zu Wochenbeginn anknüpfen können. Inflationssorgen und steigende Zinsen sorgten für einen leichten Abwärtsdruck. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,23 Prozent niedriger bei 4238,38 Punkten. Der Börsenmonat Februar war für den Leitindex der Eurozone mit einem Gewinn von knapp zwei Prozent durchaus ertragreich. Vom Zinsanstieg profitierten am Dienstag die Finanzwerte, allen voran Banken.

Der französische CAC 40 gab am Dienstag um 0,38 Prozent auf 7267,93 Punkte nach. Der britische FTSE 100 fiel mit 0,74 Prozent auf 7876,28 Zähler stärker zurück. Hier belastete erneut das starke Pfund, das die Wettbewerbschancen britischer Unternehmen im internationalen Vergleich schwächen kann./bek/he