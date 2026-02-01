DAX24.853 ±-0,0%Est506.011 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,3600 -2,2%Nas22.664 -1,8%Bitcoin55.144 -2,2%Euro1,1862 -0,1%Öl67,34 -3,3%Gold4.932 -3,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 BASF BASF11 Gerresheimer A0LD6E Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich kaum bewegt -- US-Börsen rot -- Mercedes-Benz: Gewinneinbruch -- Siemens erhöht Ergebnisprognose -- TKMS, Deutsche Börse, DroneShield, Birkenstock, Micron, Palantir, Fastly im Fokus
Top News
Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht Ford fällt hinter BYD zurück - warum ein Blick auf den Aktienkurs Hoffnung macht
Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle Palantir-Aktie dennoch im Minus: Freigabe für Einsatz an der Front untermauert Führungsrolle
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Noch bis 14. April bei der Commerzbank gebührenfrei in Vanguard-ETFs investieren

Aktien Europa Schluss: Indizes nach Rekordhöhen unter Druck

12.02.26 17:54 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach Rekordhöhen im frühen Handel sind die europäischen Börsen am Donnerstag letztlich unter Druck geraten. Deutliche Verluste bei Technologiewerten in den USA galten als Gründe dafür. Anleger sind weiter beunruhigt, ob sich die enormen Investitionen in KI auszahlen. Zudem waren am Edelmetallmarkt die Investoren wieder sehr nervös, die Preise für Gold und Silber sackten stark ab.

Wer­bung

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50, der seine Bestmarke auf fast 6.100 Punkte hochgeschraubt hatte, beendete den Handel mit minus 0,40 Prozent auf 6.011,29 Punkte. Eine Reihe von Quartalszahlen prägte den Tag. Dabei gab es sehr hohe Kursverluste für den Zahlungsdienstleister Adyen (Adyen BV Parts Sociales), während die Papiere des Brillenherstellers EssilorLuxottica deutlich zulegen konnten.

Außerhalb der Eurozone kletterten auch der britische Leitindex FTSE 100 und der schweizerische SMI zunächst so hoch wie noch nie. Am Ende des Tages sah es anders aus: Beim "Footsie" in London stand ein Abschlag von 0,67 Prozent auf 10.402,44 Punkte zu Buche, der SMI in Zürich sank um 0,13 Prozent auf 13.529,92 Zähler./ajx/he