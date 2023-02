Aktien Europa Schluss: Inflations- und Geschäftszahlen geben Auftrieb

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Dank Inflationsdaten aus Deutschland und meist positiv aufgenommener Quartalszahlen haben sich Europas Börsen am Donnerstag in guter Verfassung präsentiert. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) hatte im Handelsverlauf den höchsten Stand seit Januar 2022 erreicht und schloss 0,97 Prozent im Plus bei 4250,14 Punkten. Ähnlich war das Bild beim französischen CAC 40, der um 0,96 Prozent auf 7188,36 Punkte anzog. Dem britischen FTSE 100 gelang ein weiteres Rekordhoch, am Ende stand der "Footsie" 0,33 Prozent höher bei 7911,15 Punkten.

In Deutschland bleibt die Inflation zwar hoch. Dennoch stieg sie im Januar nicht ganz so stark wie von Fachleuten prognostiziert. "Der Scheitelpunkt des großen Inflationsschubs ist erreicht", schrieb Friedrich Heinemann, Ökonom beim Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung. Die Europäische Zentralbank werde aber zunächst an ihrem geldpolitischen Straffungskurs festhalten müssen, denn die Teuerungsraten lägen noch immer weit über den Zielen der Währungshüter, sagte der Chefvolkswirt der Liechtensteiner VP Bank, Thomas Gitzel./la/he