Aktien Europa Schluss: Kaum bewegt am US-Feiertag

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Fehlende Impulse von den US-Börsen haben am Montag für einen sehr ruhigen Handel an den europäischen Aktienmärkten gesorgt. Die wichtigsten Indizes blieben nah an ihren Freitagsniveaus. "Da die US-Börsen wegen des Feiertags 'Presidents Day’ geschlossen blieben, verlief der Handel an den europäischen Märkten ruhig und gedämpft, ohne dass es eine klare Richtung gab", fasste Michael Hewson von CMC Markets UK den Wochenauftakt in Europa zusammen.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ging mit einem Minus von 0,09 Prozent auf 4221,18 Punkte aus dem Tag. Auf Länderebene ging es für den französischen CAC 40, der am vergangenen Donnerstag auf ein Rekordhoch geklettert war, um 0,16 Prozent auf 7335,61 Punkte abwärts. Der britische FTSE 100, der kürzlich ebenfalls ein Rekordhoch erreicht hatte, legte um 0,12 Prozent auf 8014,31 Zähler zu./ck/he