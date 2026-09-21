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Aktien Europa Schluss: Klare Gewinne nach Ölpreisrückgang

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind dank niedrigerer Ölpreise schwungvoll in die neue Börsenwoche gestartet. Vor der Generalversammlung der Vereinten Nationen (UN) setzten die Anleger ihre Hoffnungen auf diplomatische Bemühungen zur Entschärfung der Situation im Nahen Osten.

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Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Plus von 1,31 Prozent bei 6.318,20 Punkten. Außerhalb der Eurozone ging es für den britischen FTSE 100 um 0,75 Prozent auf 10.739,01 Zähler nach oben. Der Schweizer Leitindex SMI legte um 1,23 Prozent auf 13.956,58 Punkte zu.

Der Preis für ein Barrel (159 Liter) Rohöl der Referenzsorte Brent aus der Nordsee zur Lieferung im November fiel zeitweise unter die Marke von 100 US-Dollar und damit auf den tiefsten Stand seit dem 9. September. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump Fox News mitgeteilt, er wäre am Rande der UN-Generalversammlung, die am Dienstag beginnt, "wahrscheinlich" bereit zu einem Treffen mit dem iranischen Präsidenten Masoud Pezeshkian. Auch das geplante Gipfeltreffen zwischen Trump und Chinas Xi Jinping nährte Spekulationen auf eine Lösung der Nahost-Konflikte./edh/nas

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