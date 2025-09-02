Aktien Europa Schluss: Kleine Gewinne bei ruhigem Wochenauftakt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Zum Auftakt der neuen Börsenwoche haben an Europas Aktienmärkten moderate Kursgewinne überwogen. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag 0,29 Prozent höher bei 5.367,08 Punkten. In der vergangenen Woche hatte das Kursbarometer zweieinhalb Prozent eingebüßt.

Die Kursbewegungen blieben zum Wochenauftakt ebenso überschaubar wie die Handelsumsätze, auch weil an den US-Bösen wegen eines Feiertags nicht gehandelt wurde und Impulse von dort ausblieben.

Außerhalb der Eurozone tat sich ebenfalls nicht viel, die Indizes schlossen nahe ihren Schlusskursen vom Freitag. Der Schweizer SMI beendete den Handel mit einem kleinen Minus von 0,09 Prozent bei 12.176,52 Punkten. Der britische FTSE 100 schloss 0,10 Prozent im Plus bei 9.196,34 Zähler./bek/jha/