Aktien Europa Schluss: Knappe Gewinne dank Endspurt - Wall Street hilft

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Moderate Kursgewinne an der Wall Street haben Europas wichtigste Börsen am Dienstag gerade noch ins Plus gehievt. Die gestrige Stabilisierung nach der schwachen Vorwoche steht damit auf tönernen Füßen - bestimmendes Thema an den Finanzmärkten bleibt der von US-Präsident Donald Trump losgetretene internationale Handelskonflikt.

Zum Börsenschluss notierte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) 0,07 Prozent höher bei 3311,66 Punkten. Der französische CAC 40 legte letztlich um 0,27 Prozent auf 5283,79 Punkte zu. Beim britischen FTSE 100 reichte der US-Rückenwind immerhin aus, um mit 7273,54 Punkten den Verlust auf 0,08 Prozent einzudämmen./gl/men