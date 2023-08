Aktien Europa Schluss: Konjunktursorgen führen zu deutlichen Verlusten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach dem Erholungsversuch tags zuvor haben am Freitag wieder Konjunktursorgen auf den europäischen Börsen gelastet. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone fiel um 1,43 Prozent auf 4321,33 Punkte. Auf Wochensicht bedeutet dies ein Minus von 0,27 Prozent.

Der französische CAC 40 sank am Freitag um 1,26 Prozent auf 7340,19 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 1,24 Prozent auf 7524,16 Zähler.

Aktuell bleibt offen, ob der Konjunktur in Europa im Umfeld einer immer noch hohen Inflation eine sanfte Landung gelingt oder ob der starke Anstieg der Leitzinsen in den USA und in der Eurozone zu einem stärkeren Rückschlag führt. An der Wall Street zumindest war der jüngste, ohnehin nur verhaltene Jubel über die günstig ausgefallenen Verbraucherpreise nur von kurzer Dauer gewesen. Bereits am Donnerstag waren die Gewinne an den US-Börsen bis Handelsende merklich geschmolzen./la/he