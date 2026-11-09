Aktien Europa Schluss: Kräftig aufwärts dank Ölpreisrückgang

09.11.26 17:59 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Aktien aus Europa waren nach der jüngsten Kursdelle zu Wochenbeginn wieder gefragt. Rückenwind gab den Börsen aus der Eurozone ein fallender Ölpreis und eine kräftige Erholung der US-Standardwerte im Dow Jones Industrial. Dieser war am Freitag wegen neuer Zinssorgen auf ein Tief seit rund vier Wochen abgesackt.

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Der EuroStoxx 50 stieg am Montag am Ende um 1,94 Prozent auf 6.290,45 Punkte und näherte sich damit wieder seinem Hoch seit Ende September vom Donnerstag. Die Experten der Citigroup sehen Potenzial in europäischen Aktien außerhalb Großbritanniens, deren Votum sie zu Wochenbeginn auf "Overweight" erhöhten, während sie wegen der herrschenden Unsicherheit ihr positives Votum für US-Aktien und den globalen Tech-Sektor vorerst aufgaben.

Außerhalb des Euroraums legte der Schweizer Leitindex SMI am Montag um 1,01 Prozent auf 14.946,15 Punkte zu. Auch der britische FTSE 100 ging etwa ein Prozent höher aus dem Handel./bek/mis