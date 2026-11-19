PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Donnerstag letztlich ihren Abwärtstrend fortgesetzt. Im Sog der schwächelnden US-Börsen rutschte der EuroStoxx 50 ins Minus und schloss 0,66 Prozent tiefer bei 6.113,86 Punkten. Für den Züricher SMI ging es um weitere 1,10 Prozent auf 14.721,84 Zähler bergab. Ihn belasteten die Kursverluste einiger defensiver Schwergewichte wie Novartis und Nestle (Nestlé). Der Londoner FTSE 100 sank um 0,93 Prozent auf 10.452,68 Punkte.

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Damit verpuffte zunächst dies- wie jenseits des Atlantiks die Vorfreude auf den unmittelbar bevorstehenden Börsengang (IPO) des KI-Konzerns Anthropic, noch bevor dessen erster Kurs in New York überhaupt ermittelt wurde. Zuletzt zeichnete sich eine Preisfindung weit über dem Ausgabepreis von 83 US-Dollar ab. Möglicherweise zogen Anleger auch Mittel aus anderen Aktien ab, um bei der erhofften Anthropic-Kursrally dabei zu sein./gl/he