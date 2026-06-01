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Aktien Europa Schluss: Kurse trotzen US-Börsenschwäche

10.06.26 18:19 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Anders als am Vortag haben die europäischen Aktienmärkte am Mittwoch den schwachen US-Börsen teilweise getrotzt. Sie zeigten sich damit vergleichsweise wenig beeindruckt von neuen Drohungen des US-Präsidenten Donald Trump gegen den Iran.

Zum Handelsende dämmte der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 mit 6.009,95 Punkten sein Minus immerhin auf 0,66 Prozent ein. Außerhalb des Währungsraums gewann der britische FTSE 100 letztlich 0,27 Prozent auf 10.254,81 Punkte.

Für den Schweizer SMI ging es sogar um 0,80 Prozent auf 13.463,33 Punkte bergauf, womit er sich von den drei Indizes erneut am besten schlug. Er profitierte von Kursaufschlägen defensiver Schwergewichte - insbesondere Nestle (Nestlé) war bei den Anlegern gefragt./gl/men