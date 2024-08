Aktien Europa Schluss: Mehrheitlich moderate Gewinne vor Notenbanker-Treffen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach den Gewinnmitnahmen vom Vortag sind Europas wichtigste Aktienmärkte am Mittwoch überwiegend auf ihren Erfolgskurs zurückgekehrt. Der EuroStoxx 50 schloss 0,57 Prozent höher bei 4.885,28 Punkten. Der britische Leitindex FTSE 100 gewann 0,12 Prozent auf 8.283,43 Zähler. Dagegen sank der schweizerische SMI um 0,13 Prozent auf 12.250,11 Punkte.

Die Märkte warten weiterhin auf das Notenbanker-Treffen in den USA, das am Donnerstag in Jackson Hole, Wyoming, beginnt. Die Anleger hoffen auf Hinweise über Zeitpunkt und Umfang erwarteter Zinssenkungen. Vor der mit Spannung erwarteten Rede von US-Notenbankchef Jerome Powell am Freitag verhielten sich die Anleger vorsichtig, schrieb Experte Stephen Innes von der Vermögensverwaltung SPI./edh/he