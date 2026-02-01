Aktien Europa Schluss: Moderat schwächer - Einzelwerte deutlicher bewegt

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas Aktienmärkten haben sich am Dienstag eher zurückgehalten. Bei einzelnen Aktien gab es nach Unternehmenszahlen mitunter deutlichere Bewegungen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg im Verlauf mit gut 6.078 Punkten auf ein Rekordhoch, aus dem Handel ging der Eurozonen-Leitindex aber mit minus 0,20 Prozent auf 6.047,06 Punkte. Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,31 Prozent auf 10.353,84 Zähler. Der schweizerische SMI schloss prozentual unverändert bei 13.518,22 Punkten.

Bei Einzelwerten stachen hohe Kursgewinne für Ferrari nach Quartalszahlen hervor. Mit Erleichterung und hohem Kurszuwachs reagierten Anleger zudem auf das Zahlenwerk des Luxusgüterherstellers Kering. Stark unter Druck standen die Anteile von BP, der Ölkonzern verschärft die Sparmaßnahmen und streicht Aktienrückkäufe./ajx/he