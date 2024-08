Aktien Europa Schluss: Moderate Gewinne zum Wochenstart

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihre zuletzt schwungvolle Erholung zu Beginn der neuen Börsenwoche gebremst fortgesetzt. Der EuroStoxx 50 schloss am Montag mit einem Plus von 0,64 Prozent bei 4.871,41 Punkten. Allein in der vergangenen Woche hatte der Eurozonen-Leitindex rund dreieinhalb Prozent aufgeholt. Der schweizerische Leitindex SMI stieg um 0,71 Prozent auf 12.275,24 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 0,55 Prozent auf 8.356,94 Punkte sank.

Die jüngsten Rezessionsängste an den Finanzmärkten sind wiederkehrenden Zinshoffnungen gewichen. In der neuen Woche richten sich die Blicke daher auch auf das Notenbankertreffen in Jackson Hole. Das alljährliche Treffen der internationalen Notenbanker im US-Bundesstaat Wyoming beginnt am Donnerstag. Wie sich aus speziellen Terminkontrakten am Geldmarkt ablesen lässt, wird aktuell damit gerechnet, dass die US-Notenbank die Leitzinsen bis zum Jahresende um insgesamt fast einen Prozentpunkt senken könnte./edh/he