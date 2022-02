Aktien Europa Schluss: Neuer Erholungsversuch nach jüngstem Rückschlag

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Anleger an Europas wichtigsten Aktienmärkten haben am Montag nach einem zunächst schwankenden Verlauf neuen Mut gefasst. Nach dem jüngsten Rückschlag in der vergangenen Woche wurde die Erholungsbewegung am Nachmittag von den US-Börsen gestützt, die stabil bis freundlich in die neue Woche starteten.

Im Hintergrund schwelen nach wie vor allerdings Themen, die jederzeit wieder für erhöhte Nervosität sorgen können: Insbesondere die in Kürze anstehende erste Leitzinserhöhung der US-Notenbank (Fed), wobei ein überraschend starker Arbeitsmarktbericht für Januar Befürchtungen über eine womöglich zu scharfe geldpolitische Wende in diesem Jahr nährt. Hinzu kommen ein hoher Ölpreis und der Ukraine-Konflikt.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) legte letztlich um 0,83 Prozent auf 4120,56 Punkte zu. Der französische CAC 40 gewann ebenfalls 0,83 Prozent und stieg damit auf 7009,25 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,76 Prozent auf 7573,47 Zähler nach oben./ck/he