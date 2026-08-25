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Aktien Europa Schluss: Ölpreise und Anleiherenditen stützen die Kurse

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die deutlich gesunkenen Ölpreise und Anleiherenditen haben Europas wichtigste Aktienindizes am Dienstag gestützt. Zumindest zeitweise etwas Rückenwind gaben auch robuste deutsche Wirtschaftsdaten.

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Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rettete legte um 0,12 Prozent auf 6.455,63 Punkte zu. Er zeigte sich damit ähnlich lethargisch wie sein US-Pendant Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsende. Außerhalb des Euroraums stieg der Londoner FTSE 100 letztlich um 0,29 Prozent auf 10.886,16 Punkte. Der Züricher SMI schloss 0,54 Prozent höher mit 14.525,29 Zählern./gl/he

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