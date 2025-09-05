DAX23.770 +0,7%ESt505.347 +0,4%Top 10 Crypto15,50 -1,6%Dow45.470 +0,4%Nas21.584 +0,4%Bitcoin93.976 -1,9%Euro1,1644 -0,2%Öl67,14 -0,4%Gold3.551 -0,3%
Aktien Europa Schluss: Sinkende Frankreich-Renditen helfen Aktien

04.09.25 18:06 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Nach einem verhaltenen Start haben sich Europas Börsen am Donnerstag auf den Weg nach oben gemacht. Rückenwind gab es wie schon am Mittwoch von sinkenden Renditen an den europäischen Anleihemärkten. Vor allem die Verzinsung französischer Staatspapiere mit langen Laufzeiten ging erneut deutlich zurück, was an den Aktienmärkten für Entspannung sorgte. Der Renditeanstieg wegen der hohen Staatsverschuldung Frankreichs hatte die Aktienkurse zuletzt belastet.

Wer­bung

Die größten Kursgewinne gab es allerdings an der Züricher Börse, wo Schwergewichte wie Roche, UBS und ABB (ABB (Asea Brown Boveri)) gesucht waren. Der Schweizer Leitindex SMI stieg um 1,5 Prozent auf 12.383,47 Punkte. Das war der größte Tagesgewinn des Börsenbarometers seit Ende Juli.

Der Leitindex für die Eurozone EuroStoxx 50 brachte es auf ein bescheideneres Plus von 0,41 Prozent auf 5.346,71 Zähler. In London schloss der FTSE 100 0,42 Prozent höher bei 9.216,87 Punkten./bek/nas