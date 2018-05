Aktien Europa Schluss: Stimmung bleibt dank weiter schwächerem Euro gut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) ist am Donnerstag nach seinem jüngsten Anstieg auf der Stelle getreten. Allerdings bremsten ihn auch Abschläge für Dividenden von Index-Schwergewichten wie der Allianz rein optisch aus. Diese werden etwa beim deutschen Leitindex Dax (DAX 30) - der stieg deutlich - mit rausgerechnet. Hinzu kam ein deutliches Minus bei den Aktien des Becks-Brauers AB Inbev (Anheuser-Busch InBev).

Letztendlich schloss der EuroStoxx 50 prozentual unverändert mit 3569,71 Punkten. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,20 Prozent auf 5545,95 Zähler nach oben und der britische britische FTSE 100 legte um ein halbes Prozent auf 7700,97 Punkte zu.

Grundsätzlich lieferte die fortgesetzte Euro-Schwäche Rückenwind für Papiere aus der Eurozone . So kann eine schwächere Gemeinschaftswährung die Exporte ankurbeln. Zudem bleibt nach der Umrechnung von den in US-Dollar erzielten Gewinnen mehr in Euro übrig. Dieser hatte zuvor monatelang zugelegt, was bei vielen Unternehmen in den Geschäftsberichten für das erste Quartal negative Spuren hinterlassen hatte./mis/he