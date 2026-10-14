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Aktien Europa Schluss: Teils deutliche Gewinne - Handelsdaten aus China stützen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Mittwoch seine Vortagesverluste größtenteils wieder wettgemacht. Etwas Unterstützung hätten die besser als erwartet ausgefallenen Handelsdaten aus China geliefert, schrieb Marktanalyst Andreas Lipkow vom Handelshaus CMC Markets. Diese könnten auf eine robustere Weltkonjunktur hindeuten.

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Allerdings blieben Lipkow zufolge die grundlegenden Belastungsfaktoren bestehen: hohe Energiepreise und attraktive Staatsanleiherenditen. Etwas getrübt wurde die Stimmung im Handelsverlauf zudem durch die überraschend hohe Inflation in den USA im September.

Der Leitindex der Eurozone legte am Ende um 0,38 Prozent auf 6.190,37 Punkte zu. Außerhalb der Euroregion zog der Schweizer Leitindex SMI um 1,45 Prozent auf 14.129,93 Punkte an und profitierte damit von Kursgewinnen bei vielen defensiven Werten. Der britische FTSE 100 schloss 0,70 Prozent im Plus bei 10.724,86 Punkten./la/he

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