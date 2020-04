Aktien Europa Schluss: Überwiegend Gewinne - Sorgen werden verdrängt

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die wichtigsten Aktienmärkte in Europa haben am Montag ungeachtet des Ölpreisverfalls zugelegt. "Die Börsianer konzentrieren sich weiterhin auf das Positive", kommentierte Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners die Stimmung. Gehofft werde darauf, dass die Pandemie bald unter Kontrolle sei, die Weltwirtschaft rasch wieder hochgefahren werde und ein möglichst geringer wirtschaftlicher Schaden entstanden sei. Dies lass die Sorge vor einer ausgewachsenen Wirtschaftskrise in den Hintergrund rücken. "Anders lässt sich die schnelle Kurserholung nicht erklären", kommentierte er.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) (EURO STOXX 50) schloss nach zeitweiligen Verlusten mit plus 0,73 Prozent auf 2909,50 Punkte. Dass die Ölpreise kräftig fielen und vor allem das texanische Leichtöl WTI zur Lieferung im Mai so wenig kostete wie seit 1986 nicht mehr, wurde Marktexperten zufolge mit Freude und Sorge zugleich gesehen. Vielen Unternehmen und Verbrauchern komme dies gerade recht, zugleich spiegele der Preisverfall aber auch die kriselnde Wirtschaft wider, hieß es.

Die allmählich anlaufende Berichtssaison schreckt trotz der Corona-Krise aktuell bislang nicht. Aktien von Unternehmen, die wie der Medizintechnikkonzern Philips ihre Quartalsbilanzen an diesem Tag vorlegten, war eher stark gefragt. Investoren schauten nun darauf, wie die Unternehmen mit der Krise umgingen, sagte dazu Marktexperte Milan Cutcovic von AxiCorp.

Der französische CAC 40 schloss mit plus 0,65 Prozent auf 4528,30 Zähler. Der britische FTSE 100 gewann 0,45 Prozent auf 5812,83 Punkte und auch dem italienischen FTSE MIB (FTSE MIB Italien) gelang letztlich knapp der Sprung ins Plus. Der spanische IBEX 35 indes gab um 0,64 Prozent nach. Ministerpräsident Pedro Sánchez hatte am Wochenende eine Verlängerung des Notstands und der sehr strikten Ausgangssperre um weitere zwei Wochen bekannt gegeben./ck/he