Aktien Europa Schluss: Überwiegend höher vor Trump-Putin-Treffen

15.08.25 17:57 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben am Freitag vor dem Gipfeltreffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Kremlchef Wladimir Putin überwiegend zugelegt. Der EuroStoxx 50 gewann 0,26 Prozent auf 5.448,61 Punkte. Am Nachmittag veröffentlichte Konjunkturdaten aus den USA beeinflussten den Kursverlauf kaum. Auf Wochensicht verzeichnete der Leitindex der Euroregion einen Zuwachs von 1,9 Prozent.

An den Börsen außerhalb des Euroraums war die Entwicklung uneinheitlich. Der schweizerische SMI legte um 0,61 Prozent auf 12.074,33 Punkte zu. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,42 Prozent auf 9.138,90 Zähler nach unten.

Mit Spannung warten Anleger auf die Begegnung zwischen Trump und Putin in Alaska, bei der es zuvorderst um eine Lösung im Ukraine-Krieg geht. Anleger hoffen auf eine Waffenruhe. Mit Ergebnissen dürfte erst nach US-Börsenschluss zu rechnen sein./ajx/he