Aktien Europa Schluss: Überwiegend klare Gewinne

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben dank der Hoffnung auf Frieden in der Ukraine und überwiegend guter Zahlen großer Unternehmen am Donnerstag mehrheitlich deutlich zugelegt. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 näherte sich weiter seinem im Jahr 2000 erreichten Rekordhoch von gut 5.522 Punkten und schloss mit einem Plus von 1,75 Prozent bei 5.500,50 Zählern.

Wer­bung Wer­bung

Außerhalb des Euroraums stieg der Schweizer SMI am Ende um 1,85 Prozent auf 12.949,06 Punkte. Dagegen fiel der britische FTSE 100 - vor allem wegen schwacher Ölwerte - um 0,49 Prozent auf 8.764,72 Zähler. Der Ölsektor litt unter Spekulationen um anstehende Verhandlungen zur Beendigung des Ukraine-Krieges.

Auslöser war ein Telefongespräch des US-Präsidenten Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin . Nach fast drei Jahren Krieg in der Ukraine könnte Bewegung in die Bemühungen um eine Friedenslösung kommen. Es war der erste bestätigte Kontakt Putins mit Trump in dessen zweiter Amtszeit. Ein persönliches Treffen in Saudi-Arabien soll bald folgen./edh/jha/