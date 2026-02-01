DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,5500 -2,1%Nas22.794 -1,6%Bitcoin57.058 -0,8%Euro1,1785 -0,2%Öl70,90 -0,1%Gold5.183 +0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Allianz 840400 freenet A0Z2ZZ DroneShield A2DMAA Infineon 623100 Gerresheimer A0LD6E Microsoft 870747 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Zahlenflut: DAX letztlich moderat im Plus -- NVIDIA mit Rekordzahlen -- Auftragsrekord bei HENSOLDT -- Bitcoin, D-Wave, Nutanix, AMD, Siemens Energy, NEL, DroneShield, Salesforce im Fokus
Top News
So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet So viel Verlust hätte eine Solana-Investition von vor 1 Jahr bedeutet
Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt? Hätte sich ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren gelohnt?
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa Schluss: Überwiegend moderate Verluste

26.02.26 18:05 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
NASDAQ Composite Index
22.777,5 PKT -374,6 PKT -1,62%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Belastet von deutlichen Verlusten der US-Technologiebörse Nasdaq und des KI-Champions NVIDIA haben Europas wichtigste Aktienmärkte am Donnerstag am Ende mehrheitlich etwas nachgegeben. Ansonsten war das Handelsgeschehen in Europa von Quartalszahlen und Ausblicken zahlreicher Unternehmen geprägt.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 erklomm am frühen Nachmittag ein Rekordhoch bei 6.199,78 Punkten, drehte mit Eröffnung der US-Börsen aber ins Minus. Letztlich büßte der Leitindex der Eurozone 0,19 Prozent auf 6.161,56 Punkte ein. Außerhalb des Euroraums fiel der schweizerische SMI um 0,45 Prozent auf 13.913,73 Zähler. Der britische FTSE 100 erreichte ebenfalls eine neue Bestmarke und schloss mit einem Plus von 0,37 Prozent bei 10.846,70 Punkten./edh/he

Mehr zum Thema NASDAQ Composite Index

19:40Warner Bros.: TV-Geschäft schwächelt und belastet Netflix-Angebot
19:14What went wrong at PayPal
19:12Why Nvidia Stock is Dragging the Stock Market Lower Today
19:09EBay to cut 800 jobs, joining other tech names in announcing layoffs as AI reshapes workforces
18:35ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Überwiegend moderate Verluste
18:28Nvidia Slumps Over 4%, Wall Street's Fear Gauge Rallies: What's Moving Markets Thursday?
18:23Apple and Netflix Collaborate to Stream 'Drive to Survive' Season 8
18:22REX rolls out income ETF tied to Coinbase, Strategy, tech stocks
mehr