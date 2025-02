Aktien Europa Schluss: US-Börsenverluste drücken auf die Stimmung

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Freitag Verluste verbucht. Vor allem am späteren Nachmittag ging es mit der zunehmenden Schwäche der US-Börsen abwärts. In den USA wurde der weiterhin robuste Arbeitsmarkt als Signal genommen, dass die US-Notenbank Fed an ihrer zurückhaltenden Zinspolitik wohl festhalten wird. Zudem trübte sich das von der Universität Michigan erhobene Konsumklima im Februar unerwartet deutlich ein, da Furcht vor einer durch Zölle ausgelösten höheren Inflation herrscht.

Der EuroStoxx 50 schloss mit minus 0,58 Prozent auf 5.325,40 Punkte knapp über Tagestief. Im Wochenverlauf ging es für den Leitindex der Euroregion damit um 0,7 Prozent nach oben. Der Schweizer SMI sank am Freitag um 0,24 Prozent auf 12.593,34 Zähler und der britische FTSE 100 verlor 0,31 Prozent auf 8.700,53 Punkte.

Die US-Arbeitsmarktdaten dürften etwaigen Hoffnungen auf Zinssenkungen kaum anheizen, kommentierten Volkswirte. Dazu kommen nun auch noch die wieder hochgekochten Inflationssorgen der US-Verbraucher./ck/men