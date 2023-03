Aktien Europa Schluss: Verlust brockt EuroStoxx sattes Wochenminus ein

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - An Europas Börsen ist es am Freitag wegen der anhaltenden Verunsicherung über die Verfassung der Banken wieder deutlich bergab gegangen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) konnte nur in den ersten Handelsstunden an seine Vortagserholung anknüpfen. Am Ende büßte der Leitindex der Eurozone 1,26 Prozent auf 4064,99 Punkte ein, womit er sein Wochenminus auf knapp 4 Prozent ausweitete. Der Pariser CAC 40 fiel am Freitag um 1,43 Prozent auf 6925,40 Punkte, und in London schloss der britische FTSE 100 1,01 Prozent tiefer bei 7335,40 Zählern.

Wie schon in den vergangenen Tagen stand bei den Einzelwerten vor allem die Aktie der Schweizer Großbank Credit Suisse (Credit Suisse (CS)) im Fokus. Der Kurs sackte um 8 Prozent ab, nachdem er sich am Donnerstag dank der Schützenhilfe der Schweizer Notenbank noch um 19 Prozent von der vorangegangenen Talfahrt und einem Rekordtief erholt hatte. Auf Wochensicht sackte der Börsenwert der angeschlagenen Bank um gut ein Viertel ab. Für die vergangenen zwölf Monate summiert sich das Minus auf rund 75 Prozent./gl/jha/