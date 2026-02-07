Aktien Europa Schluss: Verluste im impulsarmen Sommerhandel

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkten haben am Mittwoch überwiegend geschwächelt. Der EuroStoxx 50 gab einen Teil seiner deutlichen Vortagesgewinne wieder ab.

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Zum einen stocken die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran um ein Rahmenabkommen weiterhin. Zum anderen mangelt es vor der allgemein anstehenden Berichtssaison zum zweiten Quartal vielerorts an kursbewegenden Impulsen. Auch aus Portugal, wo die Notenbanker getagt haben, gab es keine bewegenden Neuigkeiten. Der neue US-Notenbank-Präsident Kevin Warsh hielt sich mit seinen Aussagen zurück. Insbesondere vermied er Hinweise auf die Ende Juli anstehende Zinssitzung der Fed.

Der EuroStoxx beendete den Tag mit einem Minus von 0,72 Prozent auf 6.282,50 Punkte, nachdem der Leitindex der Eurozonen am Dienstag um 1,6 Prozent zugelegt hatte. Außerhalb des Euroraums verlor der schweizerische SMI 0,56 Prozent auf 14.114,00 Punkte. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,18 Prozent auf 10.478,34 Punkte nach unten./ck/he