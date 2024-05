Aktien Europa Schluss: Verluste - Inflationsdaten trüben Zinshoffnung

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Deutsche Inflationsdaten haben die Hoffnung auf eine baldige Zinssenkung in der Eurozone getrübt und Europas Börsen weitere Verluste eingebrockt. Der EuroStoxx 50 rutschte am Mittwoch nach den Daten noch tiefer ins Minus. Am Ende verbuchte der Leitindex der Eurozone einen Kursabschlag von 1,33 Prozent auf 4963,20 Punkte. Der französische CAC 40 büßte letztlich 1,52 Prozent auf 7935,03 Punkte ein. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,85 Prozent auf 8183,70 Zähler abwärts.

Die Inflation in Deutschland hat im Mai zum ersten Mal in diesem Jahr wieder etwas an Tempo gewonnen. Bereits April war der Rückgang der Teuerung ins Stocken geraten. Ökonomen hatten allerdings schon mit dieser Entwicklung gerechnet. Anders als offenbar die Anleger gehen sie weiterhin eher davon aus, dass die Europäische Zentralbank (EZB) kommende Woche erstmals ihre Zinsen wieder senken wird./gl/stw