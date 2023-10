Aktien Europa Schluss: Verluste - London stützen Öl- und Rüstungswerte

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der Angriff der islamistischen Hamas auf Israel hat die europäischen Aktienmärkte am Montag überwiegend belastet. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor 0,77 Prozent auf 4112,57 Punkte.

Dass die Marktteilnehmer das Risiko etwas herausgenommen hätten, sei angesichts der Ereignisse in Israel nur allzu verständlich, sagte Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Der Angriff von Hamas habe die Sorgen über eine weitere Instabilität im Nahen Osten angeheizt. Es könnte nun zu Unterbrechungen von Öl-Lieferungen kommen just zu einem Zeitpunkt, an dem das Angebot bereits knapp und die Preise hoch seien, so der Experte.

Der französische CAC 40 beendete den Handel am Montag mit minus 0,55 Prozent auf 7021,40 Punkte. Der britische FTSE 100 hielt sich besser und schloss 0,03 Prozent tiefer bei 7492,21 Punkten. Die Rüstungstitel von BAE Systems sowie Ölwerte wie BP und Shell (Shell (ex Royal Dutch Shell)) lagen im "Footsie" vorne.

Die Hamas hatte am Samstagmorgen von Gaza aus überraschend Raketenangriffe gegen Israel begonnen. Gleichzeitig drangen bewaffnete Palästinenser über Land, See und Luft nach Israel vor und griffen Menschen in mehreren Orten in Grenznähe an. Die Kämpfe gehen auch zwei Tage nach dem Angriff weiter./ajx/he