Aktien Europa Schluss: Verluste nach Kursrutsch bei den US-Techwerten

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Ein erneuter Kursrutsch an der US-Technologiebörse Nasdaq hat am Freitag die jüngste Talfahrt des EuroStoxx 50 beschleunigt. In New York hatte der Halbleiterkonzern Broadcom die Anleger mit seiner Prognose enttäuscht. Auch die Euphorie um das Boom-Thema Künstliche Intelligenz scheint immer mehr nachzulassen.

Der Leitindex der Eurozone büßte 1,60 Prozent auf 4.738,06 Punkte ein. Damit ergibt sich ein Wochenminus von 4,44 Prozent. Dieses entspricht dann auch dem bisherigen Fazit im September, der als schlechter Börsenmonat bekannt ist.

Außerhalb der Eurozone sank der britische Leitindex FTSE 100 um 0,73 Prozent auf 8.181,47 Punkte. Für den Schweizer Leitindex SMI ging es um 1,02 Prozent auf 11.908,24 Zähler bergab.

Laut der Landesbank Baden-Württemberg befinden sich Anleger in der schwierigsten Phase des Jahres. "Kein anderer Monat fiel historisch betrachtet so schwach aus wie der September", hieß es. Hinzu komme die Sorge um die Wirtschaft in den USA, die aus dem in dieser Woche veröffentlichten Konjunkturbericht der US-Notenbank herauszulesen sei./la/jha/