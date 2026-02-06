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Aktien Europa Schluss: Verluste - Rückschritt in Iran-Verhandlungen

01.06.26 18:03 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6.035,0 PKT -15,6 PKT -0,26%
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PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkten hat es zu Wochenbeginn an neuem Schwung gefehlt. Getrübt wurde das Bild davon, dass es in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs mit gegenseitigen Angriffen wieder einen Rückschlag gab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) fiel letztlich um 0,26 Prozent auf 6.034,95 Punkte, nachdem im Tagestief sogar die 6.000-Zähler-Marke ins Wanken geraten war. Außerhalb des Eurogebiets stand vor allem die schweizerische Börse wegen schwacher Pharmawerte unter Druck. Der Leitindex SMI sank in Zürich um 1,75 Prozent 13.305,40 Punkte. In London gab der FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 10.338,95 Zähler nach.

Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen./tih/he

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