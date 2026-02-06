DAX25.003 -0,4%Est506.035 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,4000 +2,4%Nas27.072 +0,4%Bitcoin61.486 -2,7%Euro1,1626 -0,3%Öl95,98 +4,3%Gold4.474 -1,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Infineon 623100 Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Microsoft 870747 Siemens Energy ENER6Y Micron Technology 869020 ServiceNow A1JX4P Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NEL ASA A0B733 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX letztlich mit Verlusten -- UMG lehnt Übernahmeangebot von Pershing Square ab -- Virgin Galactic, Nebius, Micron, Sandisk, Berkshire, ServiceNow, Siemens Energy im Fokus
Top News
Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares Einfach in Krypto investieren - mit dem Top 10 Crypto ETP von finanzen.net und CoinShares
DAX-Ausbruch nimmt Gestalt an DAX-Ausbruch nimmt Gestalt an
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa Schluss: Verluste - Rückschritt in Iran-Verhandlungen

01.06.26 18:25 Uhr
Werte in diesem Artikel
Indizes
EURO STOXX 50
6.035,0 PKT -15,6 PKT -0,26%
Charts|News|Analysen

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkten hat es zu Wochenbeginn an neuem Schwung gefehlt. Getrübt wurde das Bild davon, dass es in den Verhandlungen um eine Beendigung des Iran-Kriegs mit gegenseitigen Angriffen wieder einen Rückschlag gab.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx (EuroStoxx 50) fiel letztlich um 0,26 Prozent auf 6.034,95 Punkte, nachdem im Tagestief sogar die 6.000-Zähler-Marke ins Wanken geraten war. Außerhalb des Eurogebiets stand vor allem die schweizerische Börse wegen schwacher Pharmawerte unter Druck. Der Leitindex SMI sank in Zürich um 1,75 Prozent 13.305,40 Punkte. In London gab der FTSE 100 um 0,68 Prozent auf 10.338,95 Zähler nach.

Nach US-Bombardierungen am Wochenende wurde von den iranischen Revolutionsgarden ein Vergeltungsschlag vermeldet. Außerdem berichtete die halbstaatliche Nachrichtenagentur Tasnim, der Iran werde den Austausch von Nachrichten mit den USA aus Protest gegen die Eskalation Israels im Libanon einstellen.

Marktbeobachter Timo Emden verglich die Lage mit "geopolitischem Ping-Pong". Auf jede Friedenshoffnung folgten neue Zweifel und auf Zuversicht wieder Ernüchterung. Im Iran-Krieg war es erneut zu gegenseitigen Brüchen der Waffenruhe gekommen. Nach US-Bombardierungen in der südlichen iranischen Provinz Hormusgan am Wochenende meldeten die iranischen Revolutionsgarden am Morgen einen Vergeltungsschlag.

Im marktbreiten Stoxx Europe 600 schnitten die Aktien von Öl- und Gaskonzernen als Profiteur wieder anziehender Ölpreise am besten ab. Die Ölpreise zogen vor allem infolge des Berichts an, dass der Iran die Verhandlungen mit den USA wohl auf Eis legen wolle.

Gefragt waren auch die Anteilsscheine von Technologie- und Telekommunikationsunternehmen. Mt einer sprunghaften Erholung der SAP (SAP SE)-Aktien war Technologie geprägt vom Softwarebereich und von Aussagen des NVIDIA-Chefs Jensen Huang. Dieser hatte im Rahmen einer Fachkonferenz seine Meinung wiederholt, dass KI für den Softwarebereich keine Bedrohung sei.

Gewinne konnten Anleger noch im Mediensektor erzielen, angeführt von einer Erholung bei Aktien von Wolters Kluwer und RELX, die sich auch von Sorgen vor KI-Gegenwind erholten. Aus dem erweiterten Medienbereich konnten sich die Titel von Universal Music letztlich knapp ins Plus retten. Der Musikkonzern hatte die Kaufofferte der vom US-Investor Bill Ackman geführten Pershing Square Capital (Pershing Square) als zu niedrig abgelehnt.

Schwäche zeigten dagegen vor allem die Gesundheitswerte (STOXX EU600 Health Care) mit den beiden Schweizer Pharmagrößen Novartis und Roche, deren Titel jeweils mehr als drei Prozent einbüßten. Händler sprachen hier nach einer starken Entwicklung im Mai von Gewinnmitnahmen.

Im insgesamt weiter von den Iran-Sorgen getrübten Reise- und Freizeitsektor ragte easyJet mit einem Kurssprung um zehn Prozent heraus. Die US-Investmentgesellschaft Castlelake hatte am Freitagabend vorherige Gerüchte bestätigt, dass sie sich in einem frühen Stadium von Überlegungen zur Abgabe eines Kaufgebots für die Billigfluglinie befindet.

In Paris knackten die Anteile von Schneider Electric mit einem Kursplus von 2,3 Prozent ihren Korrekturtrend seit dem Rekord vor fast einem Monat. Zuvor hatte Goldman-Analystin Daniela Costa in ihrer Studie auf die bis zu 75 Milliarden Euro schwere Kooperation mit der japanischen Softbank Group (SoftBank) beim Aufbau von KI-Rechenzentren in Frankreich verwiesen./tih/jha/

Mehr zum Thema EURO STOXX 50

18:28WDH/ROUNDUP/Aktien Europa Schluss: Verluste - Rückschritt in Iran-Verhandlungen
18:25Aktien Europa Schluss: Verluste - Rückschritt in Iran-Verhandlungen
18:03Aktien Europa Schluss: Verluste - Rückschritt in Iran-Verhandlungen
17:57STOXX-Handel Euro STOXX 50 legt schlussendlich den Rückwärtsgang ein
16:20Caresyntax: Krankenhaus-Startup des Siemens-Erben meldet Insolvenz an
15:57Angespannte Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 verbucht nachmittags Abschläge
15:12ITA Airways will alle Airbus A330-900 durch A350-900 ersetzen
13:51Startabbruch von Swiss in Delhi: Ermittler finden schwere Schäden im Triebwerk des Airbus A330
mehr