Aktien Europa Schluss: Verluste - US-Jobbericht führt zu Konjunktursorgen

05.09.25 18:13 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die wichtigsten europäischen Börsen haben am Freitag mit überwiegend moderaten Verlusten geschlossen. Ein schwacher US-Arbeitsmarktbericht untermauerte zwar die Erwartung an eine baldige US-Zinssenkung, nährte aber auch Sorgen um den Zustand der weltgrößten Volkswirtschaft.

Wer­bung

Der EuroStoxx 50 verabschiedete sich 0,53 Prozent tiefer mit 5.318,15 Punkten aus dem Handel. Auf Wochensicht sank der Leitindex der Eurozone damit um gut 0,6 Prozent. Der Schweizer SMI gab am Freitag um 0,10 Prozent auf 12.370,57 Punkte nach, während der britische FTSE 100 0,09 Prozent auf 9.208,21 Punkte verlor./gl/mis