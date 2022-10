Aktien Europa Schluss: Verluste vor US-Arbeitsmarkbericht

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die schwungvolle Erholung an den europäischen Börsen zu Monatsbeginn ist am Donnerstag etwas weiter abgeebbt. Vor dem US-Arbeitsmarktbericht für September am Freitag herrschte Zurückhaltung. Der Job-Bericht gilt als wichtiger Indikator für das weitere Vorgehen der US-Notenbank im Kampf gegen die hohe Inflation. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) als Leitindex der Eurozone schloss 0,41 Prozent tiefer bei 3433,45 Punkten. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,82 Prozent auf 5936,42 Punkte nach unten. Der britische FTSE 100 verlor 0,78 Prozent auf 6997,27 Punkte./la/zb