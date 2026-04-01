DAX23.955 -0,3%Est505.816 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,5200 -1,4%Nas24.573 -0,4%Bitcoin64.820 -0,5%Euro1,1685 -0,2%Öl119,1 +7,0%Gold4.545 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y SAP 716460 Deutsche Bank 514000 Infineon 623100 adidas A1EWWW Lufthansa 823212 Amazon 906866 Microsoft 870747 Allianz 840400 BASF BASF11 Bayer BAY001
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Fed und US-Techriesen: DAX letztlich tiefer -- adidas wächst stark -- Deutsche Bank mit Gewinnsprung -- TUI, Micron, ITM Power, BYD, Geely, Lufthansa, Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor Ausblick: AIXTRON stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Wieso JPMorgan Kaufchancen bei Aktien von Rheinmetall und RENK sieht Wieso JPMorgan Kaufchancen bei Aktien von Rheinmetall und RENK sieht
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Aktien Europa Schluss: Verluste vor US-Zinsentscheid und US-Tech-Zahlen

29.04.26 18:04 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkten sind am Mittwoch erneut tiefer aus dem Handel gegangen. Vor der Zinsentscheidung der US-Notenbank und den Zahlen mehrerer großer US-Technologieriesen wie Alphabet (Alphabet A (ex Google)), Amazon und Microsoft hielten sich Anleger zurück.

Zum Handelsschluss gab der EuroStoxx 50 um 0,34 Prozent auf 5.816,48 Punkte nach. Es war der achte Handelstag in Folge mit Verlusten für den Index. Außerhalb des Euroraums verlor der britischen FTSE 100 mit 1,16 Prozent auf 10.213,11 Zähler. Der schweizerische SMI büßte 0,88 Prozent auf 13.031,90 Punkte ein./bek/he