Aktien Europa Schluss: Verluste - Warnung von BASF schürt Konjunktursorgen

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Eine Gewinnwarnung des Chemieriesen BASF hat am Dienstag den Investoren die globalen konjunkturellen Risiken wieder stärker vor Augen geführt. Die BASF-Aktien und auch der europäische Chemiesektor gerieten unter Druck. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor 0,4 Prozent auf 3509,75 Punkte. Damit droht der Leitindex für die Eurozone aus dem Anfang Juni begonnenen Aufwärtstrend herauszufallen.

BASF als weltweit agierender Chemieproduzent und Konjunkturindikator hatte die Gewinnprognose für das laufende Jahr noch drastischer gekappt, als etliche Analysten das in den vergangenen Wochen bereits erwartet hatten. "BASF schockt die Branche", sagte Kreditanalystin Pia Ahrens von der Bayerischen Landesbank. In der Folge habe die Risikoaversion an den Finanzmärkten insgesamt wieder zugenommen. Europas Chemiesektor büßte 1,2 Prozent ein.

In Paris verlor der französische CAC 40 0,31 Prozent auf 5572,10 Zähler. Für den britischen Leitindex FTSE 100 ging es um 0,17 Prozent auf 7536,47 Punkte nach unten./bek/he