Aktien Europa Schluss: Verluste - Zinssorgen überschatten Shutdown-Abwendung

Werte in diesem Artikel

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die Furcht vor weiter steigenden Zinsen hat die europäischen Aktienmärkte zu Monatsbeginn belastet. Die wichtigsten Indizes büßten am Montag jeweils rund ein Prozent ein, nachdem überraschend positiv ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA veröffentlicht worden waren. Anleger interpretierten diese als ein mögliches Signal einer weiteren Straffung der Geldpolitik in den Vereinigten Staaten. Die anfänglich leichten Gewinne nach der in letzter Minute erfolgten Einigung im US-Haushaltsstreit konnten die Börsen damit nicht halten.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss 0,89 Prozent tiefer bei 4137,63 Punkten, nachdem er den September mit einem Minus von fast 3 Prozent und das dritte Quartal mit einem Abschlag von mehr als 5 Prozent abgeschlossen hatte. Seit Jahresbeginn gerechnet steht aber ein Plus von 9 Prozent zu Buche.

Der französische CAC 40 sank am Montag um 0,94 Prozent auf 7068,16 Zähler. Der britische FTSE 100 verlor 1,28 Prozent auf 7510,72 Punkte./la/he