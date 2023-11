Aktien Europa Schluss: Verschnaufpause nach Rally geht weiter

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Nach der Erholungsrally seit Ende Oktober zeigen sich die europäischen Börsen in den vergangenen Tagen wenig bewegt auf ihren höheren Niveaus. So auch an diesem Dienstag, an dem es für die meisten Indizes moderat abwärts ging.

Marktexperten sprachen von einer Konsolidierung und einer gewissen Vorsicht, die aktuell auch an den schwächelnden US-Börsen zu spüren ist. In den USA steht nicht nur das Protokoll der jüngsten US-Notenbanksitzung zur Veröffentlichung an. Mit noch größerer Spannung wird der Quartalsbericht von NVIDIA erwartet. Der US-Grafikkartenspezialist ist angesichts der Euphorie rund um das Thema Künstliche Intelligenz (KI) immer stärker in den Fokus gerückt und gilt als Vorreiter in der Entwicklung von KI-Chips.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) schloss mit einem kleinen Abschlag von 0,24 Prozent auf 4331,90 Punkten. Der französische CAC 40 gab ebenfalls um 0,24 Prozent nach auf 7229,45 Zähler. Der britische FTSE 100 sank um 0,19 Prozent auf 7481,99 Punkte./ck/jha/