Aktien Europa Schluss: Versöhnlicher Wochenabschluss

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte sind am Freitag nach einem wechselhaften Verlauf mit freundlicher Tendenz ins Wochenende gegangen. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) erholte sich im späten Handel und schloss mit einem Plus von 0,03 Prozent bei 4359,31 Punkten. Am Vormittag war er noch auf den tiefsten Stand seit drei Wochen gefallen. Damit steht für den Leitindex der Eurozone ein Wochenverlust von 1,1 Prozent zu Buche. Den Monat April beendete das vielbeachtete Börsenbarometer dagegen mit einem Plus von einem Prozent.

Auch die wichtigsten Länderbörsen legten am Freitag mehr oder weniger moderat zu. Für den französischen CAC 40 ging es um 0,10 Prozent auf 7491,50 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 gewann 0,50 Prozent auf 7870,57 Punkte./edh/he