Aktien Europa Schluss: Vorsichtige Erholung dank fortgesetzter Handelsgespräche

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Die europäischen Börsen haben sich am Freitag positiv von den US-Märkten abgehoben. Während in New York die Aussicht auf einen noch lange anhaltenden Handelsstreit mit China den Markt weiter belastete, schlugen sich Aktien diesseits des Atlantik wacker. Der EuroStoxx (EURO STOXX 50) rückte am Ende um 0,31 Prozent auf 3361,05 Punkte vor, nachdem er in der Spitze sogar 1 Prozent gewonnen hatte. Die von den Zollsorgen geprägte Woche beendete der Leitindex der Eurozone allerdings mit einem Abschlag von 4 Prozent.

Ungeachtet der laufenden Gespräche erhöhten die USA die Sonderzölle auf Einfuhren aus China um mehr als das Doppelte erhöht und die Gegenseite kündigte Vergeltung an. Weil die Gespräche dennoch weitergehen, sahen sich Anleger durchaus ermutigt in dem Gedanken, dass es am Ende doch noch eine Lösung geben könnte - auch wenn US-Präsident Donald Trump in einer Twitter-Nachricht auf weiterhin langwierige Verhandlungen einstimmte. "Es gibt überhaupt keinen Grund zur Eile", schrieb der US-Präsident.

Der CAC 40 in Paris behauptete sich mit 0,27 Prozent im Plus bei 5327,44 Punkten. In London jedoch ging der FTSE 100 0,06 Prozent tiefer bei 7203,29 Punkten aus dem Handel./tih/mis