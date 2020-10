Aktien Europa Schluss: Vortagesgewinne ausgebaut

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas Aktienmärkte haben am Dienstag ihre Verluste aus dem frühen Handel rasch abgeschüttelt und anschließend klar zugelegt. Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) kletterte am Nachmittag auf den höchsten Stand seit gut zwei Wochen. Etwas darunter ging der Leitindex der Eurozone dann aus dem Handel und verbuchte dabei ein Plus von 0,41 Prozent auf 3233,30 Punkte.

Für den französischen CAC 40 ging es um 0,48 Prozent auf 4895,46 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 rückte um 0,12 Prozent auf 5949,94 Punkte vor.

Die Unsicherheit um die jüngste Zunahme der Covid-19-Neuinfektionen hatte zunächst belastet. Anleger setzten dann aber wieder verstärkt darauf, dass sich in den USA Republikaner und Demokraten doch noch auf ein neues, billionenschweres US-Konjunkturpaket einigen könnten.

"Für den Moment dürfte nur eine Minderheit noch vor den Präsidentschaftswahlen am 3. November damit rechnen", schrieb Analyst Jochen Stanzl von CMC Markets. "Sollte die Einigung dann doch früher kommen, dürfte dies zu einer positiven Kursreaktion am Aktienmarkt führen."/ajx/he