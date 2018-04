Aktien Europa Schluss: Weitere Gewinne nach schwachem Start

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Börsen haben am Montag nach Anlaufschwierigkeiten ihren Aufwärtstrend fortgesetzt. Unterstützung kam von der Euro- und Pfundschwäche gegenüber dem US-Dollar. Gute Daten zur Unternehmensstimmung in der Eurozone ließen die Aktienkurse hingegen kalt. Im Fokus standen unter anderem Geschäftszahlen der Schweizer Großbank UBS und des niederländischen Gesundheitskonzerns Philips.

Der schwach gestartete EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) kämpfte sich bis zum Mittag in positives Terrain vor. Zum Handelsende notierte der Leitindex der Eurozone 0,54 Prozent im Plus bei 3513,06 Punkten, womit er den höchsten Stand seit Anfang Februar erreichte. In Paris stieg der CAC-40-Index (CAC 40) letztlich um 0,48 Prozent auf 5438,55 Punkte, und der Londoner FTSE 100 rückte um 0,42 Prozent auf 7398,87 Punkte vor./gl/tos