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Aktien Europa Schluss: Weitere Stabilisierung - Unsicherheit bleibt aber hoch

24.03.26 18:00 Uhr

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Europas Börsen haben am Dienstag letztlich an die Stabilisierung vom Vortag angeknüpft. Ein ähnlich wilder Ritt wie zu Wochenbeginn, als US-Präsident Donald Trump Hoffnungen auf eine Deeskalation im Iran-Krieg geschürt und damit für eine rasante Trendwende gesorgt hatte, blieb den Anlegern diesmal erspart.

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Nach einem freundlichen Start und zeitweisen Verlusten rettete der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 ein Plus von 0,13 Prozent auf 5.581,29 Punkte ins Ziel. Der Schweizer SMI schloss auch dank der Kursgewinne defensiver Schwergewichte wie Nestle und Novartis 1,02 Prozent fester mit 12.515,94 Punkten. Für den britischen FTSE 100 ging es um 0,72 Prozent auf 9.965,16 Punkte hoch. Er profitierte von der Stärke mehrerer Schwergewichte aus der Öl- und Bergbaubranche./gl/jha/