Aktien Europa Schluss: Weitgehend stabil nach gutem Lauf

PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben nach ihrem zuletzt guten Lauf am Dienstag konsolidiert und nur wenig verändert geschlossen. Marktbeobachter sprachen von einer richtungslosen Handelssitzung und nur geringen Schwankungen, da es an wichtigen makroökonomischen Nachrichten gemangelt habe. Die zinsoptimistische Stimmung, die in letzter Zeit kursiert habe, sei verblasst.

Der EuroStoxx 50 (EURO STOXX 50) verlor letztlich 0,12 Prozent auf 3661,13 Punkte. Für den französischen CAC 40 ging es hingegen um 0,10 Prozent auf 5691,54 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 legte um 0,12 Prozent auf 6531,56 Punkte zu./edh/he