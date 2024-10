Aktien Europa Schluss: Wenig Bewegung am Ende einer schwachen Woche

PARIS/LONDON/ZÜRICH (dpa-AFX) - Vor einem Füllhorn neuer Quartalszahlen in der kommenden Woche haben die Anleger an den europäischen Aktienmärkten am Freitag vorsichtig agiert. Die wichtigsten Indizes bewegten sich kaum vom Fleck.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 0,15 Prozent auf 4.943,09 Punkte. Auf Wochensicht ergibt sich ein Minus von 0,87 Prozent.

Für den Schweizer Leitindex SMI ging es am Freitag um 0,09 Prozent auf 12.184,00 Punkte nach oben. Der britische FTSE 100 fiel um 0,25 Prozent auf 8.248,84 Punkte.

Marktexperte Andreas Lipkow sprach von einem auch ansonsten zurückhaltenden Geschäft: "Die US-Wahlen strahlen bereits auf die Märkte ab und am Wochenende wird auch in Japan gewählt."

Zumindest einen Hoffnungsschimmer bot das Ifo-Geschäftsklima. Die Stimmung in der deutschen Wirtschaft hatte sich danach im Oktober erstmals seit fast einem halben Jahr wieder verbessert./la/nas